Был объявлен пропавшим без вести.

В июне 2005-го чемпион UFC 6 Олег Тактаров угодил в пренеприятейшую историю. Актер, находившийся на съемках на Юге Африки — в испепеляющей Намибии, — пропал посреди пустыни вместе с другими членами съемочной группы. Несколько дней он находился в статусе пропавшего без вести, к расследованию было подключено посольство России в Намибии, но в итоге все обошлось. Тактаров нашелся, выйдя из экстремального положения голодным и ослабевшим, но загоревшим и приобретшим громадный жизненный опыт.

«СЭ» воспроизводит историю Олега Николаевича о двухнедельных скитаниях на основе материалов издания «Московский комсомолец» и интервью Тактарова YouTube-каналу Lytes Out Podcast.

«Мы снимали фильм о шаманах и хотели подснять виды пустыни. Наняли вертолет у Королевской вертолетной компании Намибии, чтобы он доставил нас в пустыню и оставил там на два дня. В итоге прилетели туда, все отсняли и ждем вертолет, чтобы лететь назад. Но он так никогда и не прилетел. Позже выяснилось, что мы не оплатили вертолет, потому что там не прошел платеж по карте. И эти люди решили нас проучить, оставить в пустыне.

В итоге выбирались оттуда пешком, шли две недели, даже чуть больше. Мы шли вдоль пересохшей реки по направлению к границе с Анголой. С водой у нас не было проблем, потому что когда ты выкапываешь песок в пересохшей реке, там есть вода. В тот момент я понял, что человеку в сущности и не нужно много еды. У нас ее тогда почти не было, но я чувствовал себя отлично. Первые четыре дня я испытывал голод, но потом вообще забыл о нем.

Единственный раз мне было страшно за жизнь, когда мы пошли не в том направлении. Один так называемый знаток пустыни в нашей группе сказал, что надо идти в сторону Берега Скелетов, и так мы выйдем к океану и найдем людей. Но вы понимаете, что даже если ты опытный, суперобученный пеший путешественник, по такому маршруту все равно идти три-четыре дня. И это по жаре 40 градусов. Передвигались только ночью, потому что после 10 утра там невозможно ходить.

Вот тогда мы реально чуть не умерли. Шли сначала по GPS, потом по звездам — батарейка села через два дня. Но до океана не дошли. Там начинаются огромные барханы — самые большие в мире, они достигают 16 метров в высоту. Я собственными глазами видел бархан высотой с трехэтажный дом. Пришлось разворачиваться — перейти по барханам совершенно невозможно.

Бархан — песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Фото Википедия

Я первым повернул назад и сказал, что возвращаюсь туда, откуда мы ушли. И когда мы пошли назад, то нашли воду. Там была пересохшая река, и как я уже сказал, если ты в ней выкапывал песок, то находил воду. У нас также с собой были витамины — такие таблетки с травами. Они оказались с собой у одного парня. Растянули их где-то на неделю, так что у нас были витамины, минералы и вода.

Шли долго, американцы, которые были с нами, обошли нас и нашли как-то местное племя, послали их за нами. Когда я увидел предводителя племени — совершенно беззубого, в майке «Манчестер Юнайтед», в какой-то юбке и шлепанцах, — подумал, у меня галлюцинации начались. Они нас вели вдоль берега часов пять, потом посадили в лодку.

После вот этого опыта двух недель без еды я потом три месяца мог пить только воду и не мог есть ничего, кроме обычного риса, даже без специй и масла. Иногда немного рыбы. Если я пробовал пить кофе — меня всего скручивало. Вино — скручивало.

Пустыня Намиб. Фото Reuters

Спасался от жары шляпой — у меня есть такая, как у Крокодила Данди. А девушка в нашей группе, например, сгорела, испортила себе всю кожу. Ночью же там жуткий холод. Небо совершенно фантастическое: каждую секунду падают звезды, черные дыры видно в Млечном Пути. И спал я там шикарно, без кошмаров. Когда я приехал туда, в Намибию, весил где-то 104 кг. Уезжал с 82 кг".