«Это самые большие гонорары в нашей жизни». В России будет супербой: Шлеменко vs Исмаилов

2022-й обещает стать очень насыщенным для Шторма.

18 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 10, где в главном бою вечера бились Михаил Рагозин и Ясубей Эномото, хороший знакомый Магомеда Исмаилова. Рагозин выиграл единогласным решением судей, а после поединка в клетку зашел Исмаилов — не только для того, чтобы поддержать Эномота, но и чтобы бросить вызов — Александру Шлеменко.

«Я пришел сюда в поисках человека, бойца, который готов зарубиться со мной в пятираундовой схватке, у которого стальные кулаки. Чисто хочу зарубиться, и как я понял, в этом зале его нет. Он зарекомендовал себя как рубака. Я пришел конкретно за ним», — сказал Исмаилов, намекая на Шлеменко.

Шлеменко в зале не было, но он подключился онлайн и ответил Маге: «Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске. Весной и осенью я занят, но летом я с удовольствием найду 25 минут, чтобы зарубиться с тобой в этой клетке RCC. Вызов принят, давай готовься».

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко отреагировал на это так: «Много слов, но мы ждем дела. Ждем вас в клетке, ждем в RCC, но при одном условии. Но это мы обсудим уже наедине».

Позже Шлеменко в интервью «СЭ», что их бой с Исмаиловым фактически решенный вопрос.

— Можно ли сказать, что ваш бой с Магомедом Исмаиловым состоится? — вопрос Шлеменко.

— Да. Я думаю, что да. Если, конечно, не случатся какие-то жесткие форс-мажоры.

— А в марте-апреле у вас бой за титул EFC против Фаридуна Одилова?

— В конце марта. Сейчас я восстанавливаю руку и пока не могу драться. У меня есть кое-какие сложности. В понедельник точно будет известно, что я буду делать. Либо я сделаю операцию, чтобы ускорить процесс восстановления, либо обойдусь жестким физиолечением. У нас будет мини-консилиум в Омске. А так — после Рамадана запланирован бой с Магой. И, как мне кажется, это будет июль месяц.

— В последнее время так сильно раскачали ваш возможный бой с Владимиром Минеевым, что лично я думал, что он действительно реален — в сентябре на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова...

— А почему он теперь нереален?

— То есть вы можете провести с конца марта по первую половину сентября три топовых поединка?

— Не то что могу провести — я могу их выиграть.

Видать, RCC после тех интервью Хабиба [Нурмагомедова] и Камила [Гаджиева] немного засуетилась и сделали вот такое объявление, чтобы не стоять в стороне. Но на самом деле это же круто. В следующем году нас ждут, как минимум, три бомбовых противостояния с моим участием, которые могут затмить своими просмотрами, интересом и так далее, наверное, любой UFC-шный ивент. Ну, либо быть наравне с ними. Какой вес самый интересный в России?

— Средний.

— Вот и все (улыбается).

— Хабиб на пресс-конференции сказал интересную вещь: если вы выиграете титул чемпиона EFC, то, скорее всего, подпишитесь в UFC. Поединки с Магой и Минеевым могут отдалить вас от подписания в UFC. Разве нет?

— Отдалить на два боя, да? Ну смотрите, если я подписываюсь на бои с Магой и Владимиром Минеевым, я же отдаю себе отчет в том, что подписываюсь на эти бои, чтобы выиграть. Они могут меня отдалить, и с этим я не спорю. Но, как говорил Гете: «Кто не рискует, тот мельчает». Если я выиграю, то они [UFC] могут подписать меня на других условиях. Правильно? Имею в виду финансовые условия.

Здесь я у вас спрошу: как вы думаете, какой бой будет более финансово выгодным — против Магомеда Исмаилова или тот поединок, который может предложить мне UFC?

— Против Магомеда Исмаилова, конечно же.

— А бой против Владимира Минеева или бой в UFC?

— Против Минеева, конечно же.

— Ну вот и ответ на все вопросы. UFC сделала стратегию подписывать молодых бойцов и проспектов, которым не нужно много платить. То есть молодым бойцам это нужно [подписаться в UFC]. А нужно зачем? За тем, что нужно поднять свой калибр, поднять свои гонорары, правильно? Но я же не являюсь молодым бойцом, которому нужно поднимать свои гонорары. Мои гонорары в России намного больше гонораров тех бойцов, которые бьются в UFC. Понимаете? Поэтому можете относиться к этому как хотите, и я сейчас не к вам обращаюсь, а больше к хейтерам: блин, поймите, что век спортсмена не такой большой, и нужно думать о том, как заработать, как сделать большие громкие бои.

Если я сейчас подпишусь в UFC, есть ли вероятность, что мне сразу дадут бой за титул? Она почти равна нулю. Тем более сначала нужно выиграть у Фаридуна Одилова, потом провести переговоры с Хабибом, получить хоть какую-то информацию, а затем, опираясь на эту информацию, можно уже будет сделать какие-то выводы. Пока же очень рано. Пока маячит намного более интересная тема по всем показателям — по медийности, по грандиозности события, по финансам.

— Еще хотел бы уточнить: Хабиб сказал, что в октябре UFC проведет турнир в Абу-Даби. А у вас же есть американская виза? Она не кончилась?

— Не кончилась. Но скоро кончится (улыбается). Когда кончится? По-моему, до октября она рассчитана. А может быть и нет. Мы сейчас говорим чисто гипотетически про UFC. Я не буду сейчас вам говорить: «Вот, я не рассматриваю UFC». Конечно же, я его рассматриваю. Но я не знаю условия. У меня есть условия на бой с Магой, они перед моими глазами, и они меня устраивают. У меня есть условия на бой с Одиловым. Есть подписанный контракт, и условия меня устраивают. Вот когда мне предложат контракт с UFC, когда будут какие-то цифры, какой-то интерес, тогда и будем как-то думать, размышлять. Вот и все.

— Гонорар за бой с Магой будет самым большим в вашей карьере?

— Вы так говорите, будто бы он только у меня будет самым большим (улыбается).

— Если будет возможность, то я спрошу у Маги, конечно же.

— Ну он не скажет, конечно, но я вам хочу сказать, что и у Маги — это самый большой гонорар в его жизни. И не только у Маги, а мало у кого еще в России среди российских бойцов был такой гонорар. Вот и все.

— Это была та сумма, над которой надо думать, или это была та сумма, от которой не отказываются в здравом уме?

— На месте Маги — да, там никакой бы боец не отказался. Он на поражении, и он получает отличнейшие деньги, наверное, самые большие деньги в своей жизни. Вдобавок у него отличнейшая возможность реабилитироваться, а потом опять попробовать подраться с Вовой [Минеевым], правильно? Я даю ему такую возможность. Для меня это большие деньги, но у меня есть и другие варианты. Например, с Камилом Гаджиевым мы еще не разговаривали. И я не знаю, что он здесь может предложить. То же самое с UFC. С UFC тоже нет пока разговоров. Нет контракта, опирающегося на суммы. Плюс, если на то пошло, Хабиб анонсировал заход в США, и у него пройдет первый турнир в США. Вот и все. Может быть, у Хабиба условия будут еще интереснее.

— Насколько Исмаилов удобен вам как соперник?

— Смотрите, Мага для меня очень-очень неудобный боец. Но вы считаете, я для Маги удобный что ли? Я точно так же неудобен для него, так же, как и я неудобен для него. Когда в последний раз Мага дрался с левшой-ударником? Напомнить вам? Могу напомнить. Ксавье Фупа-Покам (ему Исмаилов проиграл в 2014 году. — Прим. «СЭ») является левшой и как раз ударником. Вот и все. Если я левша, то гипотетически я очень неудобен для Маги, так же, как и он для меня. Потому что он тоже левша, еще и борец. Поэтому мы оба равносильно друг другу неудобны.

Тут получается, что самый высокооплачиваемый бой, самый неудобный соперник и, наверное, самый интересный бой.

— Да. Тут очень большое внимание публики, но еще тут тот, кто проиграет... Он может откинуться назад в глазах болельщиков — именно с точки зрения бойцовских качеств. Тут про проигравшего скажут «он уже не тот».

— Слушайте, а когда я не понимал того, что я делаю? Если бы я не понимал, что я делаю, то я ни разу бы не вышел на этот ринг, в клетку, на ковер. Учился бы дальше. После маткласса пошел бы не по спортивной линии, а пошел бы по линии инженера и так далее. И вообще бы даже не лез сюда. 19 февраля 2004 года я сделал выбор, когда тоже говорили, что мне тут нефиг ловить. И подписали меня только на один бой, но в Гран-при четверку. На один бой (улыбается)! То есть не давали мне шансов, а я ту четверку выиграл. Так же и здесь. Ну что говорить? Я отдаю себе отчет. Я понимаю прекрасно, что куча, толпа хейтеров и лизоблюдов, и еще какие-то всякие непонятные персонажи будут ждать моего поражения и попытаться запинать лежачего. А я должен оставаться сильным, чтобы у них этого не получилось.