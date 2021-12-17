«Даю Чимаеву мастера спорта!» Легенда советской борьбы разбирает схватку Хамзата

Анализ, которым можно зачитаться.

19 ноября в Гетеборге прошла схватка по вольной борьбе между главной восходящей звездой UFC Хамзатом Чимаевым и шестым номером среднего веса промоушена Джеком Херманссоном.

Бойцы боролись в клетке и, скорее всего, не стремились к туше (чтобы дать людям побольше посмотреть на шоу), но тем не менее происходящее было самой настоящей вольной борьбой. Херманссон весил явно побольше Чимаева (он и выступает в средней весовой не от случая к случаю, как его оппонент, а постоянно), сам когда-то занимался борьбой и всегда отличался физической крепкостью. Все это, конечно, выглядело недостаточно, чтобы уравновесить шансы, поскольку чеченский боец — довольно серьезный вольник с бронзой на юношеском чемпионате России и россыпью золотых медалей шведского национального чемпионата как в 86 кг, так и в 92.

Тем не менее схватка интриговала тем, что вдруг все-таки можно будет увидеть, как Хамзата переведут или не дадут победить в привычной сокрушительной манере. Однако получилось все в привычном чимаевском стиле — он разгромил шведа-норвежца со счетом 8-0, ни разу не столкнувшись с реальными проблемами. И хотя равенства не получилось, для хардкорных болельщиков схватка все равно представляет большой интерес: можно под микроскопом рассмотреть главное оружие Чимаева — его борьбу. Ну и параллельно с ней — физическую силу и выносливость. Остается только найти хорошего эксперта.

«Спорт-Экспресс» созвонился с легендой мировой борьбы Анатолием Белоглазовым, и он разобрал для нас схватку в мельчайших деталях, сделав это в такой увлекательной манере, как будто речь не о борцовском поединке, а о любовно-приключенческом романе.

Мы разбили материал на ключевые технические эпизоды схватки, сопроводив их видеонарезками моментов.

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Бросок обвивом и продолжение в партере

— Здорово бросил, очень здорово бросил обвивом, в захват взял. Чуть-чуть ногой недоработал только. Вот здесь, в партере, он ногой его мог зацепить изнутри. Такой есть дальний зацеп, он просто, видимо, этого приема не знает. Он мог положить его на туше. Есть такой прием, называется «капкан» у нас, по-русски. Это зацеп дальней ногой изнутри. Он два раза держал захват этот, но почему не пошел ногой — непонятно. Нога попала, зацепляй дальней ногой изнутри — и все, это кладбищное положение, отсюда не уходят.

— Какую ошибку допустил соперник, дав запустить себя обвивом?

Пошел в захват, хотя навыка нет. Обвив — бросок обоюдный, он его тоже мог контратакой бросить. Кто первый берет обвив, начинает бросать — тот выигрывает здесь. Соперник мог его назад бросить, контратаку сделать. Но он [Чимаев] правильно сделал — сразу начал бросать. Отлично бросил, все классически сделал.

Вот здесь неплохой момент — отключил за голову, зашел назад, перешел рукой на бедро, поднял, опять мог цеплять изнутри дальним зацепом. Если бы зацепил, то положил бы того чисто. Просто видно, что не знает приема. Это недостаток техники, хорошие борцы увидят это сразу. Один из тех приемов, от которых нет защиты. Если зацепил ногой изнутри — все, нет защиты.

Швунги

— Мне нравится, что на кураже наш парень борется.

— Вот в этой борьбе в стойке на руках, швунгах, что важно делать, чтобы получить преимущество?

— Они здесь оба правильно работают, но больше наш паренек, Хамзат. Здесь надо раскачивать, выводить из равновесия, потому что в этой борьбе очень сильно устаешь. Кого швунгуют, того болтает сильно, он устает. Но тут нужно грамотно, не напряженно, руками влево-вправо швунговать. Когда соперник выпрямляется, ему неудобно — вот здесь нужно атаковать. Соперник, видно, классик, идет в захват, в ноги не проходит, потому что навыка нет.

Бросок зашагиванием

Хотел опять обвив сделать, но тут уже ждет. Отлично бросил зашагиванием за две руки сверху. Видите, в эту сторону и обвивом, и зашагиванием бросает, в этом положении хорошо чувствует захват. Мало кто в мире бросает в две стороны одинаково. Два броска одинаково в одну и ту же сторону делать невозможно, стойка другая.

— Эти два броска у него были больше за счет силы или техники?

За счет техники и чувствительности. У того парня был хороший захват, мог его сломать сюда, подтянуть к себе, но, видно, нет навыка, и он не пошел. А если бы пошел сразу скручиванием в сторону, он бы его не бросил зашагиванием. Видно, что у Хамзата бросок этот отработан, уверенно делает его.

— Как он после зашагивания мог развить в партере позицию?

— Мог положить его спокойно. Две руки сверху, надо было не дать тому уйти на живот, держать его грудь на грудь, и все. Там мостить тяжело, захват идет в две руки сверху. Ну, видно, что он не нацелен на кладку был, потому что люди пришли посмотреть шоу (смеется).

— Чего не хватает Херманссону?

Проходов в ноги нет вообще. Просто держится за него, активности нет. Держаться нельзя, надо швунговать, уходить — вперед, назад, в сторону, под себя. Он чисто классик, видно. Сейчас они оба уже вспотели, нужно работать на проходах в ноги. Нырки, проходы за ноги. Броски тяжело сделать, оба вспотели.

Вот сейчас Херманссон завязал руку неплохо, но продолжения нет. Тут, когда завязал руку, очень много приемов — бросков, атак за ноги.

Миллион приемов — и зашагивание и мельница, и зацеп изнутри и переход на голову, и атака за ногу, и продергивание сюда швунгом. Вывел сюда и бросил мельницу, бросок через спину еще есть, прогибом, вертушка есть. Но так как они вспотели, рискованные приемы делать нельзя. Зашагивание — да, это не рискованный прием. Зацеп изнутри можно в обе стороны делать — но сначала надо вывести. Он стоит прямо классически на зашагивание, но бросает только в другую сторону.

Продергивание и заход за спину

— Продернул здорово, но со стойки пошел рано. Надо было посадить на вторую ногу и перейти. Но он не этой рукой пошел. Здесь хорошо, что сетка. У нас, выходит, упал бы здесь за ковер — была бы оценка. А он так от сетки оттолкнулся и защитился.

— Что можно было Херманссону сделать, чтобы подловить Чимаева?

— Херманссон стоит далековато, у него ноги отстают, он висит на нем, а висеть нельзя. Чтобы сейчас с такого положения ему пройти, ему нужно швунговать, потом отходить, дистанция увеличится — но если он так пройдет, то там в ногах и останется. Нельзя так. Проходы должны быть кинжальными. Тык — и прошел сразу туда. Толчка нет, потому что ноги стоят неправильно, далековато, в разножке длинной стоит, нога далеко. Так тяжело толкнуться. Ну и функционально, видно, он плавает. Болтает его, тут можно ошибиться.

Хотя вот сейчас он хорошо прошел, должен был переводить. Тут нужно было подтянуться, физически поработать. Подтянись! А он руками держит, захват порвался, Хамзат ему назад заходит. Ему нужно было соединять руки, когда он держал ногу. Тем более когда скользкий ты.

Ошибка Херманссона при швунге и Чимаева — при боковом проходе

Вот он стоит видите в какой длинной разножке, нога далековато. С одной ноги быстро не толкнешься. Ему надо было сюда, в боковой проходить, нога ближняя, он достал бы, потому что руки длинные. Вот опять: дернул — и назад. Если швунгуешь, то должна быть подготовка — проход, action — reaction. Швунг сделал, соперник поднимается — сразу делаешь проход. А он швунг сделал — и назад. Поэтому не достает.

Вот сейчас Хамзат здорово зацепился, боковой прошел. Но опять перешел на корпус рано. Ноги и таз ушли назад. Стандартная ошибка, хотя прошел здорово, стопроцентный проход. Тут не швед защитился, это Хамзат отпустил сам. Вот просто уходи вправо, а он ему дал оттянуться. Немножко в сторону надо было уйти, а он дал ему лечь на себя, массу тела использовать. Ушел бы в сторону, тот провалился бы, потому что мокрый уже.

Как Чимаев не использовал сложную контратаку

— Вот сейчас швед [Херманссон] прошел, сел. И вот здесь, мы сегодня как раз на тренировке разбирали, такая контратака у Хамзата есть, но он о ней не знает. Накрыть его мог чисто, накрыть на спину. Когда вот так соперник садится и на таз. Начинает подтягивать, руки заняты, и сидит на бедре. Ногой переступаешь через него — и он падает прямо на спину. Мы сегодня это буквально сделали — но это сложно. Технически это очень сложно. Тот два раза подтягивался, Хамзат сразу его мог бы сделать.

— А что делать, если ты прошел и там остался в ногах, как в этом эпизоде Херманссон?

Кто атакует за ноги, тот должен переводить. Вот сейчас у этого шведа было лучшее положение, он должен был переводить Хамзата. Он прошел, и все. Ступор. Там нельзя паузы делать: раз-два — сажать на таз нужно сразу. Или сюда, или на вторую ногу переходить. Когда ты подтягиваешь ногу к себе, начинаешь переходить на вторую, он оттягивается назад, и все [захват порвался]. Вот сейчас Херманссон плотно вошел, соединил руки правильно под коленом, ну сажай сюда. Тот ногу отбрасывает — переходи на вторую! Там легко все делается, но нужна техника. За счет скорости ты прошел, но там уже, внизу, нужно физически поработать. Херманссон — мощный физически парень, подтянулся, но дальше не знает, что делать. Хорошие борцы в этом положении в 99% случаев закончили бы проход. Там вариантов у Хамзата мало — обратный бы бросил или оттянулся.

На какой разряд тянет вольная борьба Чимаева

Он бросил со стойки два броска — обвив и зашагивание. Это такие броски, которые рискованные и которые нужно отрабатывать. Это один плюс. Боковой он прошел [боковой проход в одну ногу] - плюс. Защищаться умеет — плюс. Ну, мастер спорта, хороший мастер спорта. Тянет он на мастера.