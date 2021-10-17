Шлеменко затер Гусейнова в клинче. Тот постоянно дерзил, но Александр от плана не отступил

Такого скучного Шторма мы давно не видели.

В Сочи прошел очередной турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова EFC. В главном событии вечера один из самых доблестных ветеранов российских ММА Александр Шлеменко дрался с опытным Артуром Гусейновым из Дагестана.

Еще неделю назад поединок не представлял никакого другого интереса кроме спортивного, но три дня назад обстановка резко накалилась — Гусейнов провалил взвешивание, превысив лимит на 1,4 кг, но при этом отказался платить штраф и пригрозил сняться с боя в случае санкций. Позже Шлеменко толкнул соперника на дуэли взглядов, которая собрала на нашем Youtube-канале почти полмиллиона просмотров, и спорт перемешался с драмой.

Первый раунд

С такой предысторией два агрессивных ударника, казалось, должны были устроить в клетке торнадо из киков и панчей, однако на деле все получилось иначе. Шлеменко начал бой первым номером, пробил пару мидл-киков, принял колено из клинча от соперника и тут же прижал его к сетке.

Колено в корпус от Гусейнова.

Как оказалось, это было не временной позицией, а выверенной стратегией на весь бой. Шторм держал Артура в малоударном клинче, обезвредив его андерхуком, доводил нечастые удары левой рукой и коленом. Гусейнов пытался подсесть и выкрутиться из клинча, но Шлеменко его не выпускал.

Под конец раунда захват все-таки расцепился, Гусейнов пробил серию киков, но получил навстречу убойный бэкфист. Александр переходит в давление, бьет коленом в прыжке, не попадает, зато удачно сокращает дистанцию и снова замыкает клинч. Еще фаза контроля, и раунд заканчивается уверенной победой омского бойца 10-9.

Второй раунд

Шлеменко снова начинает с попытки загнать соперника к сетке, но Гусейнов удачно насыпает серию ударов снизу, особенно хорошим получился апперкот. Бойцы смещаются, и уже Артур заходит в клинч первым номером.

Гусейнов в клинче тоже работал довольно пассивно, но, в отличие от Шлеменко, пытался резко выйти из него с ударом. Трижды за бой он проделывал выход с локтем с вращением, но ни разу не попал.

После промазанного локтя бойцы немного подвигались и снова зашли в клинч уже с активным контролем от Шлеменко. Александр снова редко бьет, сосредоточившись на удержании позиции, в то время как его соперник гримасничает, смеется и призывает вернуться в центр клетки, чтобы порубиться.

Бойцы под конец раунда выходят, наконец, из захвата, Гусейнов попадает парочкой мидл-киков, и раунд заканчивается. Снова 10-9 в пользу Шлеменко за счет большего контроля в клинче.

Один из лучших ударов Шлеменко во всем поединке — его фирменный бэкфист.

Третий раунд

Гусейнову нужно было рисковать, потому что решением бой уже было не выиграть. Артур, однако, начинает финальную пятиминутку не с сокращения дистанции или стремительной ударной серии, а с провокационного жеста (рука об руку). Шлеменко не поддается, снова идет на клинч, но дает себя развернуть и входит спиной в сетку.

Гусейнов пробует сменить уровень и провести тейкдаун, но ныряет в фирменную гильотину соперника. На мгновение показалось, что захват глубок, но дагестанский боец нашел угол, вытащил голову, а затем провел тейкдаун. Сделать на земле ему, правда, ничего не удалось, через 20 секунд Шлеменко поднялся.

Снова клинч, но тут впервые за бой судья разводит соперников — действие, которое, ему, по правде говоря, стоило сделать еще в первом раунде. Артуру решение судьи не понравилось, он предъявляет претензии — что в его случае вдвойне странно.

Редко увидишь, когда проигрывающий бой 0-2 по раундам хочет стоять в клинче (при этом Гусейнов вышел на бой со снятым баллом за провал взвешивания). Еще немного движения и клинча, наконец, концовка, которую забирает Шлеменко — берет соперника снова на гильотину, из которой выходит в топ-позицию сверху с серией ударов. Близкий раунд, но скорее с небольшим преимуществом Гусейнова.

Итог — победа единогласным решением Шлеменко, рекорд которого теперь выглядит как 61-13.

Алена Шлеменко поздравляет супруга с победой.

Слова после боя

Александр Шлеменко: «Спасибо, что со мной остаетесь, постепенно набираем обороты, спасибо Хабибу, что предоставил возможность выступить. Я еще сильно заявлю о себе».

Артур Гусейнов: «Честно говоря, я был готов еще на два раунда. Честно, не устал. Дальше хочу сказать. У меня было много проблем, я сюда в час ночи заселился, до утра бегал. Не суть. Не хочу ничего никому говорить. Это была моя вина, что не успел. Но я скажу одно. Я отсюда еще не ухожу никуда. Думаю, мы еще повторим, но в формате «пять раундов». Раз мы мужчины — топанем. Главное, цифра — мне цифра неважно. Главное — отношение. Саш, тебе большое спасибо, чуть замкнуло меня на взвешивании. Если ты 50 штраф будешь получать, то тебя тоже передернет».

Хабиб Нурмагомедов с послематчевым словом.

Хабиб Нурмагомедов: «Я ехал в машине, понадобилось две минуты, чтобы организовать этот бой. Позвонил Артуру, позвонил Александру. Мне нравится, что Александр пропагандирует ЗОЖ, сам не пьет алкоголь. Это легенда, для меня большая честь, что он в моей лиге дерется.

Когда я начинал, он уже бился, я закончил — он все еще есть. Это человек с большой буквы. У нас по договору еще один бой будет. Если Фаридон защитит пояс, Шлеменко будет драться где-то в марте».