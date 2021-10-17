Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся. На этот раз Владимир не простил Магу

Обсуждаем главный бой года.

Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в 3-м раунде турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи и вышел вперед в самом громком противостоянии отечественных ММА — 1,5 на 0,5.

Трудно вспомнить, когда еще в поединках такой магнитуды и уровня боец (да еще и уверенно побеждающий по ходу поединка) настолько устал, что, даже не пропустив каких-то серьезных ударов, просто съехал по сетке вниз. При этом Исмаилов работал гораздо расчетливее, чем в первом поединке три года назад, когда он слишком бурно начал, легко забрал два первых раунда, но затем провалился в функциональную яму и с трудом дотянул до конца. Но, несмотря на экономию сил, усталость в этот раз была еще более тяжкой — Магомед просто утонул в ней.

Но прежде чем разбирать реванш, давайте поднимем предысторию — с чего в этой паре, изменившей навсегда ландшафт российских ММА, все начиналось.

История конфликта

Все началось в 2016 году, когда Магомед на одном из турниров подходил ко всем бойцам подряд и спрашивал, как бы сложился его поединок с Владимиром. Бой был назначен на 19 октября 2018 года. На пресс-конференции была драка. Битва Исмаилова и Минеева была эпической — Мага забрал два первых раунда, а потом выдохся, и Владимир, бившийся с травмой руки, перехватил инициативу. Итог: ничья. Исмаилов остался сильно недоволен.

Однако затем Магомед подписал контракт с ACA, где провел четыре победных боя — против Вячеслава Василевского, Артема Фролова, Ивана Штыркова и, конечно же, Александра Емельяненко. Число подписчиков Маги в Instagram перевалило за полтора миллиона, он стал самым популярным бойцом, выступающим в России (возможно, не считая Александра Емельяненко). Минеев тоже выиграл четыре поединка, но у куда менее известных соперников — Милоша Костича, Диего Диаса, Артура Пронина и Даурена Ермекова (бой за титул чемпиона Fight Nights в среднем весе).

Конфликт с Минеевым при этом продолжался. Весной 2019 года они подрались в Турции. А в декабре 2020-го случилась знаменитая массовая драка на турнире Fight Nights. Ну, а в феврале стало известно, что реванш состоится. Через некоторое время появилась и дата — 16 октября. В июне состоялось пресс-конференция — не самая огненная. Да и вообще конфликт будто стал потухать. Очень спокойной, миролюбивой получилась и пресс-конференция накануне реванша. Исмаилов поругал журналистов за то, что выложили видео с обнаженным Минеевым со взвешивания, а еще гарантировал, что «разборок после боя не будет».

В битве взглядов не было ни капли агрессии. Магомед и Владимир обменялись, очевидно, безобидными репликами, и улыбались. Никакой охраны не потребовалась. Она была больше нужна на следующий день — на стердауне Александна Шлеменко и Артура Гусейнова. Там как раз ожидалась тишь да гладь, но из-за того, что Гусейнов не сделал вес, возник конфликт.

Организация

В качестве места проведения реванша была выбрана RED-арена в Красной Поляне — главная ММА-площадка в России в пандемийные времена. Стоимость билетов была поразительная — от 25 тысяч рублей. Правда, и мест было немного — всего-то 500.

«Если бы мы могли собрать 5000 человек в зале, то цена могла бы быть гуманнее, — сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев после вчерашней пресс-конференции. — Это просто фильтр. Поставь билеты по 5 тысяч, спекулянты скупили бы эти билеты и продавали бы их на улице. Цена 25 тысяч рублей нужна для того, чтобы установить некий барьер. Я знаю ребят, парней из Дагестана, которые бы сами не купили билеты по 25 тысяч рублей, но у них есть старший брат, который купил 10 билетов и раздал, хотя сами себе они бы не купили билеты. Они сюда в любом случае приедут, и они дядю уговорят».

Публика, само собой, собралась состоятельная. Например, перчатки с автографами Исмаилова и Минеева ушли с аукциона за 250 тысяч рублей.

Реванш

В отличие от первого поединка на этот раз фаворитом выглядел Минеев — во-первых, возраст (31 год против 35), во-вторых, кардио-потолок соперника (Исмаилов еще раз ударился в него в поединке со Штырковым), в-третьих, защита от борьбы Минеева — за счет регулярных тренировок в Дагестане и уроков первого боя, предполагалось, что выйдет на новый уровень.

И тем не менее, первые раунды опрокинули все предматчевые расклады (ну почти все — Исмаилов, все-таки, опять устал) — Мага снова легко соперника заборол. Он начал с давления, быстро раскидывал руки, поджимая Минеева к сетке. Владимир встречал соперника правым боковым и фронт-киком в корпус, пытался разбивать переднюю ногу Исмаилова лоукиком. Тем не менее Исмаилов использовал широкую стойку соперника, прошел в одну ногу и перевел.

В партере достаточно быстро вышел на распятие, отключил руку соперника и начал разбивать ударами локтями. После третьего-четвертого удара у Минеева уже открылась сечка. Владимир использовал сетку, чтобы выскальзывать из распятия и бокового контроля, но в итоге Исмаилов даже улучшил позицию и под конец раунда вышел в маунт. Железная победа дагестанского бойца 10-9.

Во втором раунде Исмаилов провел первое по-настоящему удачное действие в стойке — попал на скачке правым боковым и связал его с левым прямым — два чистых попадания. Минеева, как показалось, даже качнуло.

Затем Магомед опять перевел оппонента и снова вышел в распятие с ударами локтями. Минееву пришлось отдать спину, но удары Исмаилова находили цель — причем, в этот раз — в отличие от первого боя — он бил через вдох, экономя силы. И несмотря на это, опять устал. Конец второго раунда Минеев смог закрепить на ногах, он уже начал сдирать с себя захваты ног соперника, который становился все более и более медленным и усталым. Магомед просто оставался в ногах, не в силах развить и закончить тейкдаун. И хотя раунд он все равно выиграл, его концовка разительно отличалась от первого — Минеев уже не был под соперником, он вернулся на ноги, а его оппонент сильно устал.

В третьем раунде Владимир впервые в этом поединке активно пошел вперед, выбрасывая правую ногу и правый прямой. Магомеда пошатывало от усталости, руки забились — стало понятно, что в таком состоянии против Минеева в стойке шансов нет. Нормальный подготовленный тейкдаун тоже не провести, поэтому надо просто бросаться в ноги в надежде на удачу. И за полторы минуты Магомед такой случай создал — он перевел соперника, но в отличие от первых двух раундов уже не смог закрепить контроль. Бойцы повозились в высоком партере, и Минеев поднялся. В этот же самый момент от клетки начал отваливаться рекламный баннер, который поправлял бегающий за спортсменами рефери. Закончился бой у сетки — Владимир загнал обессиленного соперника, начал доводить локти и короткие удары. Исмаилов сполз в полнейшем изнеможении — он не принял какого-то серьезного ущерба или ударов, но из-за усталости не смог выполнить хоть какое-то физическое действие. Победа Минеева техническим нокаутом.

После боя первым предоставили слово Исмаилову. Он по-прежнему не восстановился и говорил со стула:

«Братья мои, послушайте меня. Я его не уважаю как человека, но он крутой спортсмен. Это не значит, что я не уважаю тебя по жизни. Есть вопрос, который нам нужно закрыть. Есть у меня обида. Я сегодня был хорошо готов. Ты отличный спортсмен, просто бомба, уважуха тебе. Я не умею проигрывать, я даже когда в Sony играю, джойстик ломаю. Ты засранец, но я тебе сегодня выражаю уважение. Я сейчас обнимаю спортсмена. Всем вам благ, сегодня Лысый Хищник уходит в раздевалку проигравшим, но это не значит, что я не буду чувствовать себя чемпионом».

Магомед Исмаилов.

Владимир Минеев сказал речь довольного победой добряка, несколько раз поблагодарив соперника по разным поводам.

«Потом не говорите, что я любимчик Fight Nights, сегодня проигравшему дали первым слово, что нонсенс. Я выражаю уважение Магомеду Исмаилову, не разделяю его на человека и спортсмена. Хотел бы извиниться перед его семьей, мне неудобно, что они такое сегодня видели. Спасибо тебе, Магомед, сегодня я выгляжу еще лучше, чем в прошлый раз».