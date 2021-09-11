Трансгендер дебютировал в ММА и выиграл бой. Раньше он был спецназовцем и служил в Афганистане

Был рядовым Райаном, стал бойцом Аланой.

В ночь на 11 сентября боец-трансгендер Алана Маклафлин успешно дебютировала в ММА, задушив во втором раунде француженку Селин Провост в лиге Combate Global в Майами (Флорида, США).

Это второй случай в истории смешанных единоборств, когда на бой вышел трансгендер. Первопроходцем стала Фэллон Фокс, дебютировавшая в мае 2012 года в промоушене King of the Cage. Карьера Фокс продолжалась всего два года, за этот период она провела шесть поединков (5-1).

«Прямо сейчас я иду по стопам Фэллон, — говорит 38-летняя Маклафлин. — Я очень надеюсь, что за мной последуют другие. Если мы хотим видеть больше транс-спортсменов и хотим видеть больше возможностей для транс-детей, нам придется пробраться в эти области и сделать это возможным для каждого» (цитата — The Mirror).

Алана родилась мужчиной и когда-то носила имя Райан. Еще мальчиком Маклафлин просил мать, чтобы ему провели операцию по смене пола, однако в религиозной семье не одобрили эту просьбу. Не получив желаемого, Райан пытался расти обычным человеком, но чем старше становился, тем больше осознавал, что хочет быть женщиной, а не мужчиной.

В детстве у Райана сформировались комплексы из-за маленького роста и худощавого телосложения. Он рос слабым ребенком, поэтому в школе терпел постоянные издевательства и побои. А в период с 5 до 10 лет Маклафлин подвергался сексуальному насилию со стороны одного из детей друзей семьи, на ферму к которым его отправляли погостить каждые выходные.

Видимо, чтобы преодолеть комплексы, Маклафлин пошел в армию США. Там он шесть лет служил в отряде спецназа. Райан был награжден восемью медалями, в том числе за службу в Афганистане в 2007 году. Однако вместе с Райаном на гражданку вернулся еще и тяжелый диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, которое мучает его (уже ее) по сей день.

В 2009 году Райан переехал в Эшвилл (Северная Каролина, США), где в 2015-м получил ученую степень в области изобразительных искусств в Университете Северной Каролины. Затем Маклафлин отправился в Таиланд, где осуществил давнюю мечту: сделал операцию по смене пола. Так Райан стал Аланой.

«С одной стороны, внутри я знала, кто я, но я пыталась это отрицать. Я говорила себе: «Нет, ты справишься, ты можешь сделать это!» Я подбадривала себя, внушая, что я мужчина. Вне базы я проводила выходные, наряжаясь в самые милые вещи, которые могла найти, и встречалась со своими школьными друзьями. Ходила на вечеринки в честь Хэллоуина — конечно, все это было оправданием», — приводит The Guardian воспоминания Маклафлин.

Вернувшись в США, Алана устроилась в мясную лавку — это была единственная работа, на которой она смогла удержаться, как открытый трансгендер. А в начале 2021-го Маклафлин начала заниматься ММА.

Старший вице-президент Combate — Майк Афромовиц — был удивлен, насколько сложно было найти соперницу для Маклафлин, а также тренажерный зал, где она могла бы тренироваться. В конечном счете Афромовиц устроил Маклафлин в зал MMA Masters во Флориде. Драться с Аланой согласилась только француженка Селин Провост. Ее не волновало прошлое соперницы, а лишь собственная карьера, которая пошла под откос еще в 2015 году. Провост проиграла дебютный бой в профессиональных ММA, затем получила серьезную травму лодыжки, а в 2016-м смешанные единоборства во Франции объявили незаконными (запрет был снят только в 2020-м). Ей пришлось два года выступать по боксу, поскольку возможности продолжать карьеру ММА просто не было.

Изначально поединок был назначен на 6 августа, но в июле Провост заболела коронавирусом, поэтому бой был перенесен на 10 сентября. Для подтверждения честности противостояния Маклафлин выполнила все медицинские требования, включая тестирование на уровень гормонов.

Алане удалось подкрепить намерения победой над Провост, несмотря на то, что первый раунд француженка уверенно забрала — она несколько потрясла Маклафлин, но не смогла финишировать. Во втором раунде трансгендеру удалось перевернуть ход боя благодаря переводу в партер, где Алана сумела поймать соперницу на удушающий прием.

«Мне 38 лет, я хочу зайти так далеко, как могу. И я действительно хочу помочь трансгендерам нормализовать занятия спортом. Этот бой положит начало моему вкладу в это», — цитирует The Guardian Маклафлин.