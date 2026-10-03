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Александр Шаблий и Асланбек Бадаев проведут схватку по грэпплингу на турнире RCC x Karate Combat в Екатеринбурге

Шаблий и Бадаев проведут схватку по грэпплингу на турнире в Екатеринбурге

Алина Савинова

Александр Шаблий и Асланбек Бадаев 17 октября проведут схватку по грэпплингу на турнире RCC x Karate Combat в Екатеринбурге.

Среди достижений Бадаева — статус чемпиона России среди синих поясов по версии ACB JJ, выход в финал чемпионата мира, победы на федеральных и окружных соревнованиях по грэпплингу. На профессиональном уровне он выходил на схватку против Анатолия Сульянова, которая завершилась ничейным результатом.

Шаблий 16 октября должен был выступить в США, но его соперник снялся. Из 25-ти побед он семь забрал сабмишенами и за последние восемь лет уступил только Усману Нурмагомедову.

Оба последние несколько лет занимаются организацией турниров по ММА в России.

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Александр Шаблий
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