Хайбулаев в финале Гран-при PFL. Он прошелся по сопернику в стиле Хабиба

Видна школа Абдулманапа Нурмагомедова.

В ночь на 28 августа в Голливуде (Калифорния, США) Мовлид Хайбулаев победил раздельным решением судей Брендона Логнейна и вышел в финал Гран-при PFL в легком весе. В другом полуфинале Крис Уэйд единогласным решением судей выиграл у Буббы Дженкинса. Финал состоится в ночь на 29 октября в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

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Хайбулаев — близкий друг Хабиба Нурмагомедова. Он принимал самое активное участие в подготовке Хабиба к его последнему бою с Джастином Гэтжи, имитируя стиль американца. Теперь же, похоже, уже Нурмагомедов помог Хайбулаеву в тренировках (во всяком случае, советами) — ведь бой он провел в лучших традициях дагестанских ММА с их граунд-энд-паундом.

В начале боя Хайбулаев отдал центр клетки, а затем в классическом стиле старого доброго боевого самбо поймал лоу-кик и перевел Логнейна вниз. Мовлид не стал менять первоначальную позицию, остался в гарде, откуда начал обрабатывать ударами голову и корпус противника, не давая тому шансов подняться. Однако британец довольно активно атаковал снизу. Мовлид нанес 60 ударов, а его противник — 41. За 10 секунд до конца раунда англичанину все же удалось встать, но этим он лишь дал возможность Хайбулаеву закрепить доминацию — дагестанец догнал его и амплитудно бросил. Можно сказать, что Мовлид выиграл первый раунд в одну калитку.

Во втором раунде никто не захотел отдавать инициативу, что спровоцировало первый размен. Он остался за Хайбулаевым — российский боец встретил оппонента лоу-киком и последующими размашистыми боковыми. После этого Логнейн перешел на работу с дальней дистанции, откуда стал выбрасывать джебы и лоу-кики. С джебами британец зачастил, за что дагестанец наказал его боковым через руку. Бойцы еще довольно долго друг друга раздергивали, а когда на таймере оставалось 2 минуты и 20 секунд до конца раунда, Мовлид сблизился с соперником и сделал проход в ноги. Логнейн неплохо защитился, и Хайбулаев перешел на контроль со спины. За 20 секунд до гонга дагестанцу удалось найти брешь в обороне противника и нанести несколько чистых попаданий.

В третьем раунде Логнейн сразу взялся за прессинг. Было очевидно, что он проигрывал по очкам, поэтому для него оставался только один вариант — досрочная победа. Но ничего кроме джебов с редкими кроссами он какое-то время предложить не мог. Мовлид довольно быстро дал понять, что ничего хорошего англичанина не ждет, встретив соперника апперкотом и тяжелым боковым.

Тем не менее Логнейн все-таки поймал Хайбулаева комбинацией из трех ударов. Даже показалось, что российский боец потрясен. Однако Мовлид уже через 20 секунд перешел на прессинг. Англичанин стал попадать все чаще. Возможно, он забрал бы третий раунд, если бы удержался на ногах. Хайбулаев без ущерба для себя сблизился с противником и стал клинчевать. Логнейн выбрался из клинча, но от последующего прохода в ноги не спасся. Дагестанец снова оказался в гарде, откуда контролировал оппонента до конца раунда.

Удивительно, но несмотря на то что Хайбулаев полностью доминировал в первом раунде, вчистую забрал концовки второго и третьего раундов, перебил противника 99-66, один из судей все равно отдал победу Логнейну. Впрочем, это уже не имеет никакого значения: Хайбулаев — в финале.

Хайбулаев дебютировал в ММА в 2012 году и на протяжении пяти лет дрался исключительно в российских промоушенах. Таким образом, к 2017 году в рекорде Мовлида красовались 10 побед без поражений. В феврале 2017-го Хайбулаев впервые выехал за границу (в Малайзию), где на турнире One Championship Throne of Tigers без труда одержал победу единогласным решением судей над Гербертом Бернсом — младшим братом Гилберта Бернса. Сейчас Герберт выступает в UFC.

Спустя полгода Мовлид добавил еще одну победу в свою статистику, победив единогласным решением судей Илью Курзанова на шоу Fight Nights 77 в Сургуте. Затем — контракт с PFL.

В начале 2019-го Хайбулаев очень ярко дебютировал в американской лиге, установив рекорд промоушена по скорости нокаута: он потушил Деймона Джексона уже на 10-й секунде боя ударом коленом в прыжке.

Следующий поединок сложился для Хайбулаева не так удачно: он провел три тяжелых раунда против Андре Харрисона. В итоге большинство судей посчитало, что победителя в этой встрече нет, поэтому была зафиксирована ничья. Однако Мовлид вышел в плей-офф сезона-2019, где его соперником стал бывший боец UFC и Bellator (сейчас он снова в UFC) Даниэль Пинеда. Судьба сыграла злую шутку с дагестанцем, и теперь уже он был отправлен в нокаут в самом начале боя — ТКО на 29-й секунде. Тем не менее в статистике Хайбулаева нет поражений. Дело в том, что после боя Пинеда провалил допинг-контроль, из-за чего поединок был признан несостоявшимся.

Следующим шагом Мовлида стало выступление в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 14, где он затратил всего минуту на бой с Закой Фатуллазаде, чтобы записать в свой рекорд 14-ю победу (удушение сзади). В групповом этапе сезона PFL-2021 Хайбулаев одержал две победы единогласным решением судей — над Лазаром Стоядиновичем и Лэнсом Палмером. Теперь дагестанца ждет финал, победитель получит миллион долларов.