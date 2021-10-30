Ян Блахович: «Господь забыл про мою правую ногу, но вложил особенную силу в левую»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» вспомнил, в каком возрасте левый кик стал его серьезным оружием.

— У вас один из лучших левых киков в этом весе. Помните, когда этот удар стал настоящим оружием?

— Когда я занимался муай-тай по любителям и попал в национальную сборную Польши. Помню, мы как-то говорили с тренером, и я сказал ему: «Правая нога у меня плоха, но Господь дал мне левую» (смеется). Он забыл про мою правую, но вложил особенную силу в левую. Если говорить конкретно, то я почувствовал эту ногу по-настоящему где-то 20 лет назад, может, даже 25.

— Вы по-прежнему каждый день нарабатываете удары именно этой ногой или держите ее в тонусе через общую работу на лапах и спарринги?

— Я по-прежнему часто отрабатываю удары только левым киком, но даже когда я не задействую эту ногу, она вылетает сама по себе (смеется). Она просто работает в одиночку. Она у меня очень сильная и быстрая. Я могу бить левым киком из любых позиций. Нет ни одной позиции, из которой я не смогу ударить левый кик. Иногда она вылетает из каких-то очень странных позиций. И мои спарринг-партнеры говорят, что даже когда они ставят блок под мой левый кик, они чувствуют большую отдачу. Я всегда оттачиваю эту ногу, остаюсь после тренировок и бью по тяжелой груше.

— В бою с Адесаньей вы очень четко наказывали его за уклоны назад левым киком в корпус. Эту штуку подметили ваши тренеры?

— Я давно в боях и сам могу многое подмечать прямо в ходе поединка. Я просто очень хорошо реагировал на эти его уклоны.

30 октября Блахович подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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