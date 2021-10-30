Ян Блахович: «Адесанья, пожалуй, самый умный соперник в моей карьере»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, какой соперник удивил его бойцовским интеллектом.

«Самый умный оппонент? Безусловно, Адесанья приходит на ум. Его тяжело было читать», — сказал Блахович.

В марте этого года поляк победил Адесанью единогласным решением. 30 октября Блахович подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Блаховичем