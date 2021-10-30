Ян Блахович: «В лагере к Гловеру я улучшил мое джиу-джитсу на 25-30 процентов»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о прогрессе в БЖЖ в лагере к бою против Гловера Тейшейры.

«Я прибавил в джиу-джитсу где-то на 20%, а то и больше. Джиу-джитсу всегда было у меня в порядке, но сейчас я просто разблокировал новые качества (смеется). Я чувствую, что могу работать в партере в состоянии потока. Я не делаю никаких новых техник, но мои старые трюки я вывел на новый уровень. На совсем другой уровень. Думаю, на 25, даже на 30 процентов я стал сильнее в партере.

Это очень важно для боя с Гловером, потому что он захочет меня перевести. Я люблю стойку, люблю боксировать, бить ногами, но он захочет идти в партер, чтобы использовать БЖЖ. Я не имею права этого бояться. Если я буду бояться в партере, то не смогу свободно чувствовать себя и в стойке. Сейчас же я готов так, что могу делать все что угодно в стойке и не бояться партера», — сказал Блахович.

30 октября Блахович подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Блаховичем