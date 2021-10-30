Ян Блахович: «Не ожидал, что в 45 лет у Федора все еще остается эта сила удара»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» поделился реакцию на победу Федора Емельяненко в поединке с Тимоти Джонсоном.

— Вы когда-то называли Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов. Видели его последнюю победу нокаутом в 45 лет?

— Я видел только сам финиш. Нокаут получился прекрасным, я не ожидал, что в его руках все еще есть эта сила. Но она есть. Думаю, и в 60 лет она у него будет. Фантастика, что он по-прежнему хорош в таком возрасте.

— Ваш любимый бой или финиш Федора?

— Не помню, но мне нравятся его бои с Минотавром, с Кро Копом. Давно все это было, я так легко и не вспомню (смеется). У него много хороших боев, но с Минотавром и Кро Копом стоят особняком.

16 октября Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде главного события Bellator 269.

Ян Блахович 30 октября подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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