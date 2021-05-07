Владелец Fight Nights считает, что бой Шлеменко - Сантос мог завершиться ничьей

Владелец AMC FIGHT NIGHTS Амир Мурадов высказал мнение о бое между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Марсио Сантосом.

«30:27 - это явный перебор. Считаю, что Шлеменко забрал первый раунд, во втором можно было дать ничью, в третьем были «качели». Точных ударов было больше у Шлеменко. Я бы дал ничью даже, может быть.

Если бы бой был в Бразилии, Марсио бы отдали победу», - приводит слова Мурадова ТАСС.

Шлеменко сразился с Сантосом 7 мая в главном событии турнира AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Победу единогласным решением судей одержал российский боец.