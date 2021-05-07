Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему, по его мнению, Владимир Минеев станет идеальным оппонентом для Александра Шлеменко.

«Идеальный бой для Шлеменко в Fight Nights — это с Владимиром Минеевым. Потому что у них история, личный конфликт и так далее. Это первое. Второе — это их стиль ведения боя. Они оба дрались бы в стойке. На стороне Минеева, наверное, был бы более качественный бокс и, наверное, преимущество в физической силе. А на стороне Шлеменко были бы удары с разворота, вертушки и непредсказуемость. И все-таки больше опыта, чем у Минеева. Это был бы сумасшедший бой», — заявил Гаджиев «СЭ» после турнира во Владивостоке.

В пятницу, 7 мая, Шлеменко в главном событии турнира AMC Fight Nights 101 победил бразильца Марсио Сантоса единогласным решением судей.