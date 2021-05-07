Шлеменко рассказал, чем его удивил бразилец Сантос во время боя

Российский боец Александр Шлеменко оценил свое выступление в бою с Марсио Сантосом, а также рассказал, чем смог удивить его бразилец.

«Я знал, что он меня не заборит, потому что основную работу мы проделали над борьбой. Мне надоело, что меня бросают, переводят. Моя задача заключалась в том, чтобы меня ни в коем не перевели. В принципе, я это и сделал. Бросить меня у него не получилось. Плюс, я наработал неплохие локти — знаете, он их почувствовал, когда его голова была там. В целом, он удивил тем, что я подумал, что он полезет бороться. Поэтому тактика моя чуть-чуть сдвинулась. В целом, ничего такого. Я чувствовал, что бой введу. Я хотел довести его до конца, но эмоционально был чуть-чуть поднапряжен», — сказал Шлеменко в беседе с «СЭ».

Шлеменко сразился с Сантосом 7 мая в главном событии турнира AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Победу единогласным решением судей одержал российский боец.