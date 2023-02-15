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В команде Махачева отреагировали на обвинения в применении допинга

Евгений Козинов
Корреспондент
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В команде российского бойца Ислама Махачева уверене, что спортсмен не принимал запрещенных препаратов и прошел все необходимые тесты перед боем против Александра Волкановски. Ранее его обвинили в использовании капельниц перед поединком на UFC 284.

«Ислам Махачев прошел все необходимые проверки. Он никогда не употреблял никаких запрещенных препаратов. Также до боя местная атлетическая комиссия взяла анализ крови, и все было в порядке. Так что мы считаем спекуляциями подобные высказывания», — приводит ТАСС слова представителя команды Махачева.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://tass.ru/sport/17048773
Ислам Махачев
ММА
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