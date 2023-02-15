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Глава промоушена PRAVDA: «О бое Исмаилов — Ромеро мы вроде бы договорились»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов рассказал про переговоры о боем между Магомедом Исмаиловым и Ййоэлем Ромеро.

«Я связывался с менеджерами Ромеро, когда он уже был в Bellator. Хотел сделать ему бой по боксу с Исмаиловым, и Bellator был не против. В целом, вроде договорились. Пока выдержали паузу, Магомед у нас подрался. Думаю, нет трудностей, чтобы сделать этот бой. Гонорар Ромеро — это не какие-то космические цифры. Организовать такой поединок реально», — приводит слова Цопанова «РБ Спорт».

На данный момент 45-летний Ромеро выступает в Bellator. Ожидается, что летом этого года он проведет бой с Вадимом Немковым за пояс чемпиона в полутяжелом дивизионе. Исмаилов в марте этого года должен подраться по правилам бокса с Иваном Штырковым.

Источник: РБ Спорт
Магомед Исмаилов
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