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14 февраля, 23:19

Боец ММА Махно прокомментировал обвинения в адрес Ислама Махачева

Виктория Кравченко
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Боец ММА Алексей Махно поделился мнением об обвинениях Ислама Махачева, которого подозревают в использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски.

«Это прецедент и конфликт. Волкановски и его команда имеют право на эту тему высказываться негативно. В этом нет ничего такого, никто не ставит запрещенные препараты. Просто это нельзя совсем. И можно понять сторону Волкановски, который сейчас ищет, к чему придраться», — цитирует Махно «РБ Спорт».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mahno-kapel-nitsy-v-ufc-zapretili-no-ya-znayu-rebyat-kotory-e-prodolzhayut-ih-stavit/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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