Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:25

USADA не будет расследовать обвинения в отношении Махачева

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев и Александр Волкановски.
Фото USA Today Sports

Американское антидопинговое агентство (USADA) не будет расследовать обвинения в отношении Ислама Махачева.

Ранее австралиец Александр Волкановски и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — сказал собеседник ТАСС.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона в легком весе.

Махачев провел первый бой в UFC в мае 2015 года. Всего у него 13 побед и 1 поражение в промоушене, он стал чемпионом в легком весе в октябре 2022 года, когда выиграл у бразильца Чарльза Оливейры.

Всего на счету 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

Ислам Махачев. Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Источник: в команде Волкановски заявили, что у них нет доказательства вины Махачева
Австралийская комиссия единоборств отказалась начать расследование по делу Махачева
Махачев: «Разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют»
Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»
Гаджиев — об обвинениях Махачева в использовании капельниц: «Команда Волкановски не может принять поражение»
Тренер Волкановски намекнул на жульничество Махачева, но не смог предъявить доказательств
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Тарасов: «Перед реваншем с Емельяненко Коваленко проведет поединок против Эдварда Била»

Источник: в команде Волкановски заявили, что у них нет доказательства вины Махачева
Новости
RSS RSS
Все новости