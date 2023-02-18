Менеджер Тарасов: «Перед реваншем с Емельяненко Коваленко проведет поединок против Эдварда Била»

Виталий Тарасов, менеджер бойца Святослава Коваленко, оценил вероятность проведения реванша с Александром Емельяненко.

«Гонорар за реванш Святослава Коваленко с Александром Емельяненко будет в полтора-два раза больше, так как Свят победил. Кроме того, перед реваншем Коваленко проведет несколько больших боев, один из которых — поединок против Эдварда Била.

Интересен ли реванш с Емельяненко? Их бой со Святом собрал очень большие рейтинги. После этого поединка Коваленко начали узнавать больше людей. Все будет зависеть от того, кто решится организовать реванш. Если за это возьмется центральный телеканал или Hardcore, которые смогут раскрутить эту историю, почему бы и нет. Этот реванш будет очень интересным», — приводит Metaratings.ru слова Тарасова.

В декабре 2022 года Емельяненко проиграл блогеру и бойцу Коваленко в поединке на турнире «Бойцовский клуб «РЕН ТВ».