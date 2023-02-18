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Сегодня, 13:39

Источник: в команде Волкановски заявили, что у них нет доказательства вины Махачева

Руслан Минаев
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Ислам Махачев (справа) и Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

В команде чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски заявили, что не имеют доказательств вины чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.

Ранее австралиец Волкановски и новозеландец Дэн Хукер обвиняли россиянина в использовании запрещенных способов восстановления.

«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», — цитирует ТАСС собеседника.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

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Источник: ТАСС
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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