Источник: в команде Волкановски заявили, что у них нет доказательства вины Махачева

В команде чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски заявили, что не имеют доказательств вины чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.

Ранее австралиец Волкановски и новозеландец Дэн Хукер обвиняли россиянина в использовании запрещенных способов восстановления.

«У нас нет никаких доказательств того, что Махачев использовал капельницу. Поэтому мы не можем подать куда-либо заявление о том, чтобы данное дело расследовали. Но мы точно знаем, что он что-то использовал», — цитирует ТАСС собеседника.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.