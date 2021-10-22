Тренер Макгрегора назвал Федора Емельяненко своим любимым бойцом

Тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора Джон Кавана считает россиянина Федора Емельяненко своим любимым бойцом.

«Я приехал в Москву [на Bellator 269] секундировать Брайана Мура. Он подерется с бойцом из команды Федора (речь о Никите Михайлове. — Прим. «СЭ»). Поэтому это для меня большая честь, — сказал Кавана «СЭ». —

Федор всегда был моим любимым бойцом. Я уже несколько раз видел вживую его бои, и это было замечательно. Счастлив находиться здесь, в России, и тот факт, что мой боец дерется с бойцом Федора, — это воплощение мечты».

Емельяненко проведет следующий бой 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве, где он встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

В рамках этого же турнира ученик Каваны Брайан Мур подерется с бойцом из команды Емельяненко Никитой Михайловым.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон на «ВТБ Арене» читайте здесь.