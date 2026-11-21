«ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу», Сафонов пропустил два гола после трех ударов в створ

«ПСЖ» на выезде победил «Ниццу» в матче 11-го тура французской Лиги 1 — 3:2.

Счет на 8-й минуте открыл нападающий хозяев Мохамед Амура. На 31-й минуте Сенни Меюлю с пенальти сравнял счет, а уже минуту спустя Дезире Дуэ вывел парижан вперед. В конце первого тайма Дуэ получил тяжелую травму, он покинул поле на носилках.

Во втором тайме Ферран Торрес на 85-й минуте забил третий гол гостей, а на 90+5-й «Ницца» отыграла один мяч благодаря голу защитника Али Абди.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола после трех ударов в створ.

«ПСЖ» одержал 12-ю победу подряд во всех турнирах и с 26 очками лидирует в Лиге 1. «Ницца» (17 очков) идет шестой в турнирной таблице.