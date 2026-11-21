«ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу», Сафонов пропустил два гола после трех ударов в створ
«ПСЖ» на выезде победил «Ниццу» в матче 11-го тура французской Лиги 1 — 3:2.
Счет на 8-й минуте открыл нападающий хозяев Мохамед Амура. На 31-й минуте Сенни Меюлю с пенальти сравнял счет, а уже минуту спустя Дезире Дуэ вывел парижан вперед. В конце первого тайма Дуэ получил тяжелую травму, он покинул поле на носилках.
Во втором тайме Ферран Торрес на 85-й минуте забил третий гол гостей, а на 90+5-й «Ницца» отыграла один мяч благодаря голу защитника Али Абди.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола после трех ударов в створ.
«ПСЖ» одержал 12-ю победу подряд во всех турнирах и с 26 очками лидирует в Лиге 1. «Ницца» (17 очков) идет шестой в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|9
|2
|1
|27-12
|29
|
2
|Париж
|12
|7
|2
|3
|21-11
|23
|
3
|Марсель
|12
|7
|0
|5
|26-17
|21
|
4
|Брест
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
5
|Лилль
|12
|6
|3
|3
|15-10
|21
|
6
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
7
|Ницца
|12
|6
|2
|4
|21-16
|20
|
8
|Ланс
|12
|5
|2
|5
|23-18
|17
|
9
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
10
|Ренн
|11
|5
|2
|4
|22-22
|17
|
11
|Лорьян
|12
|4
|4
|4
|10-11
|16
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Ле Ман
|12
|3
|5
|4
|17-22
|14
|
14
|Страсбур
|12
|4
|1
|7
|21-24
|13
|
15
|Труа
|12
|3
|2
|7
|11-22
|11
|
16
|Осер
|12
|3
|2
|7
|14-27
|11
|
17
|Анже
|12
|2
|2
|8
|11-28
|8
|
18
|Гавр
|12
|0
|2
|10
|11-28
|2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.11
|22:45
|Брест – Париж
|1 : 0
|28.11
|19:15
|Анже – Ланс
|2 : 5
|28.11
|22:45
|Гавр – Страсбур
|1 : 3
|28.11
|22:45
|Ле Ман – Лилль
|2 : 1
|28.11
|22:45
|Ницца – Труа
|4 : 1
|28.11
|22:45
|ПСЖ – Лорьян
|2 : 0
|29.11
|17:00
|Осер – Марсель
|0 : 2
|29.11
|19:15
|Тулуза – Ренн
|- : -
|29.11
|22:45
|Лион – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Элье Ваи
Ницца
|9
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|9
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|9
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|11
|1
|3
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2
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