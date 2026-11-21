Ортега заявил о намерении завершить карьеру после поражения от Хукера на турнире UFC в Дохе

Американский боец Брайан Ортега не планирует продолжать выступления в смешанных единоборствах. Бывший претендент на титул UFC заявил об этом после поражения от новозеландца Дэна Хукера на турнире в Дохе (Катар).

Поединок в легком весе продолжался три раунда. Все трое судей отдали победу Хукеру со счетом 30:27. Новозеландец действовал активнее в стойке, используя удары руками и ногами. Ортега пытался переводить борьбу в партер, но развить атаки и переломить ход боя не сумел. После объявления результата американец снял перчатки и обратился к зрителям.

«У меня этого больше нет. На данный момент, думаю, это всё», — сказал Ортега. Формулировка оставляет возможность пересмотреть решение, однако он дал понять, что считает свою карьеру завершенной.

35-летний Ортега выступал в UFC с 2014 года. За это время он дважды участвовал в чемпионских боях в полулегком весе: в декабре 2018-го уступил Максу Холлоуэю, а в сентябре 2021-го проиграл Александру Волкановски. До перехода в легкую категорию он также потерпел поражения от Диего Лопеса и Алджамейна Стерлинга.