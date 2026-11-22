Четыре бойца получили по 100 тысяч долларов за выступления на турнире UFC в Катаре

Промоушен UFC объявил обладателей бонусов по итогам турнира Fight Night 294, который прошел 21 ноября в Дохе (Катар). По 100 тысяч долларов за лучшие выступления вечера получат новозеландец Навахо Стирлинг, иракский боец Амир Альбази, представитель Казахстана Дияр Нургожай и ирландец Джон Митчелл.

Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазку в главном бою турнира за две секунды до конца второго раунда. Нургожай одержал досрочную победу над Аликом Лоренцем во втором раунде после удара ногой в голову и последующего добивания.

Альбази победил Алессандро Косту удушающим приемом за 26 секунд до конца третьего раунда. Дебютировавший в UFC Митчелл согласился на поединок за четыре дня до турнира и победил Шоиба Юсуфа техническим нокаутом.

Все четверо получили бонусы «Лучшее выступление вечера».