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Александр Емельяненко проведет бой с Монсоном 10 декабря

22 октября, 10:30
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что проведет поединок с американцем Джеффом Монсоном.

«10 декабря. Россия против США. Емельяненко против Монсона», — написал у себя в Instagram Емельяненко.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед и 8 поражений и 1 ничья в поединках по правилам ММА, у 50-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и 1 ничья. Отметим, что для американца этот поединок станет первым за 5 лет, в последний раз он дрался с Алексом Кардо в октябре 2016 года.

Напомним, что Александр Емельяненко и Джефф Монсон уже проводили бой в ноябре 2012 года, тогда американец победил россиянина удушающим приемом.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVTSeJBg4X_/

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Иван Торопцев все материалы автора
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