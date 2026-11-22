Умар Нурмагомедов возобновил тренировки после освобождения из тюрьмы в Абу-Даби: «Трудности встречаются на пути каждого человека»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после освобождения из тюрьмы в Абу-Даби.

«Трудности встречаются на пути каждого человека. Нас определяет лишь то, как мы с ними справляемся», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

11 ноября Умар и его брат Усман Нурмагомедов стали участниками массовой драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в отеле «Хилтон» в Абу-Даби. Полиция задержала 10 человек, восемь из которых были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов (около 82 тысяч долларов) каждый.

17 ноября суд Абу-Даби освободил осужденных из-под стражи и вдвое уменьшил размер штрафа. Приговор был пересмотрен в связи с примирением сторон, отзывом взаимных претензий и обращением Двалишвили к властям ОАЭ с просьбой освободить задержанных. Впоследствии братья Нурмагомедовы вернулись в Россию.

Умар Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Юрайей Фейбером на турнире борцовской лиги RAF 15 ноября в Абу-Даби, однако после инцидента россиянин был исключен из карда.

В январе 2025 года Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.