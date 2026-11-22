Источник: UFC может провести первый турнир в Казахстане 1 мая 2027 года

Первый в истории Казахстана турнир UFC может состояться 1 мая 2027 года в Алматы, сообщает «Вестник ММА».

По информации источника, промоушен рассматривает возможность проведения турнира серии UFC Fight Night. Официального подтверждения даты и места соревнований пока нет.

19 ноября министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов сообщил, что власти страны ведут переговоры с UFC о проведении турнира в 2027 или 2028 году. По его словам, более подробная информация должна появиться до конца ноября.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт также заявлял о работе над организацией турнира в Казахстане, однако конкретных сроков не называл.

В 2020 году UFC планировал провести соревнования в Астане, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

В июне 2026 года промоушен во второй раз провел турнир в Баку. В главном бою Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде.