Стирлинг нокаутировал Прохазку в главном бою турнира UFC в Катаре

Новозеландский боец Навахо Стирлинг победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазку в главном событии турнира UFC Fight Night 294 в Катаре.

Поединок завершился нокаутом за пять секунд до окончания второго раунда.

После этой победы рекорд 28-летнего Стирлинга составляет 12 побед и ни одного поражения. Восемь поединков новозеландец завершил нокаутом.

Прохазка потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере. На счету чеха также 32 победы и одна ничья. 31 из своих побед он одержал досрочно.

Прохазка дебютировал в UFC в июле 2020 года, а в 2022-м завоевал чемпионский пояс организации в полутяжелом весе.

ММА UFC: Прохазка — Стирлинг