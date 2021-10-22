Джонсон оказался тяжелее Емельяненко на 14 кг перед боем в Москве

Российский боец Федор Емельяненко по итогам утреннего взвешивания перед боем с американцем Тимоти Джонсоном оказался почти на 13 кг легче своего соперника. Церемония взвешивания состоится в 14.00 по московскому времени.

45-летний Емельяненко показал 105,91 кг (233,5 фунтов) против 119,75 кг (264 фунта) у 36-летнего Джонсона.

На счету Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Поединок пройдет 23 октября и возглавит турнир Bellator 269 в Москве.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон на «ВТБ Арене» читайте здесь.