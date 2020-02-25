Тренер Фергюсона назвал бои, в которых Хабиб держался не так уверенно

Эдди Браво, тренер по джиу-джитсу бойца Тони Фергюсона, рассказал о подготовке американца к поединку против Хабиба Нурмагомедова, в каких боях россиянин выглядел не так уверенно. Он назвал поединки за 2012 и 2014 годов против Глейсона Тибау и Рафаэля дос Аньос. В обоих боях Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

— Хабиба еще никто не побеждал, он один из лучших бойцов всех времен, — цитирует Браво MMAJunkie. - Но были бои — мы посмотрели все его поединки, — в которых мы не увидели классического Хабиба. Например, бой с Глейсоном Тибау. Он сложился не так, как ожидалось.

Также можно вспомнить схватку с дос Аньосом. С ним он не мог делать то, что обычно делает с другими бойцами. Он не мог найти брешь в его защите. Провести тейкдаун было не так-то просто.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, у 35-летнего Фергюсона в карьере 25 побед и 3 поражения. Их поединок состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.