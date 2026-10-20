Волкановски сравнил Евлоева с Махачевым перед боем на турнире UFC 333

Чемпион UFC Александр Волкановски сравнил россиянина Мовсара Евлоева с Исламом Махачевым перед боем на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

24 октября 38-летний австралиец проведет защиту титула в полулегком весе против 32-летнего Евлоева. Поединок состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

«Делает ли Мовсар что-то лучше, чем Ислам [Махачев]? Нет, я так не думаю... Никогда нельзя зацикливаться на чьих-то навыках. Я смотрел на Ислама и считал, что его грэпплинг будет лучше, борьба будет лучше, стойка будет лучше. Но Мовсар... Он по-своему особенный. У него есть вещи, которые он делает хорошо. Стилистически все отличаются. Кто-то может победить одного парня, а затем проиграть другому парню», — приводит слова Волкановски ресурс Red Corner MMA.

Австралиец одержал 28 побед при четырех поражениях за профессиональную карьеру. В UFC рекорд Волкановски составляет 15-3.

Евлоев одержал 20 побед и ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. В UFC россиянин победил в 10 боях.

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