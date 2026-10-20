Запашный отдал предпочтение Яну в бою против Двалишвили

Народный артист России Эдгард Запашный поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Мне кажется, бой продлится точно больше двух раундов. Но что-то произойдет или в четвертом, или в пятом. Думаю, в начале они будут пристреливаться. Буду болеть за Петра, которому глубоко симпатизирую. Ну, и к тому же, он наш! Петр считается фаворитом, хотя Двалишвили — очень хороший боец, духовитый, бьющий», — сказал Запашный «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Петр Ян в бою с Мерабом Двалишвили будет защищать титул в легчайшем весе, их поединок станет со-главным событием турнира.

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