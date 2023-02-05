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Тренер Емельяненко: «На первом этапе подготовки у Федора заклинило спину. Скрипя зубами готовился»

Тренер Емельяненко рассказал о причинах поражения Федора от Бейдера
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков в комментарии для «СЭ» рассказал о причинах поражения Последнего Императора в поединке с Райаном Бейдером.

— Что пошло не так? Почему так получилось?

— Потому что Федор был просто не готов к бою, — сказал Мичков «СЭ». — Почему? Потому что он переболел. У него еще на первом этапе подготовки заклинило спину. У него больше 20 лет межпозвоночная грыжа, было воспаление. Бороться не мог, с трудом кое-как в стойке ковырялся, а не готовился. Через боль все это. Делал обезболивающие уколы, пытался вылечить. Дело в том, что не в первый раз эта болячка воспалилась не вовремя, и он никогда не отказывался от боев, разговаривать на эту тему было вообще бесполезно. Скрипя зубами готовился.

Второе — проблема с визой была. Во время подготовки, на втором этапе, пришлось лететь в Ереван за визой. Опять потерял время с этими перелетами туда-обратно. Все в кучу собрать — можно сказать, что подготовка была никакая. Вот оно все вылилось в результат. Еще и возраст, все сказалось. Было видно, что он не готов к бою.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко и сказка об украденном времени

Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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