Петр Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции

Бойцы UFC Петр Ян и Алджамейн Стерлинг вступили в перепалку после пресс-конференции UFC 273.

По окончании пресс-конференции дуэль взглядов провели Алекс Волкановски и Чон Чхан Сон (Корейский Зомби), которые будут биться за чемпионство в полулегком дивизионе.

Ян медленно пошел к выходу, но обернулся и увидел, как Стерлинг машет ему рукой, подзывая. Российский боец устремился к американцу, однако их растащила охрана.

Турнир UFC 273 состоится в Джексонвилле (Флорида, США) в ночь на 10 апреля. Ян и Стерлинг проведут реванш. В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.