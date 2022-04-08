Эксклюзивное интервью перед супербоем.

В ночь на 10 апреля Алджамейн Стерлинг подерется с Петром Яном в самом нагретом противостоянии легчайшего веса UFC за последние полтора года.

История началась с лета 2020-го, когда Ян выиграл пояс у Жозе Альдо, а Стерлинг назвал его бумажным чемпионом. Справедливости ради на тот момент было немало сомневающихся в истинном уровне Яна. Пояс он завоевал в бою против Альдо, который шел на двух поражениях подряд, а до этого побил 40-летнего Юрайю Фэйбера. В то время как Стерлинг летом того же года был на 5 победах подряд, уничтожив в последнем поединке Кори Сэндхагена за полторы минуты. У американца были основания считать, что он больше заслуживает места в титульном бою, но промоушен разыграл карты по-другому.

Затем было снятие Яна с их первого назначенного боя, дальше — накаленная пресс-конференция, где Стерлинг обещал утопить Петра после первого же тейкдауна, ну а потом был сам бой с доминацией Яна и тем самым коленом. Теперь история, как видится, близка к завершению — кто бы ни победил, трилогия вряд ли будет иметь смысл. Да, победа Яна лишь сравняет счет в противостоянии, но мы все помним, что было в первом поединке в марте 2021-го.

Стерлинг выходит на реванш с 13-месячного простоя, во время которого он сделал большое дело — прооперировал шею, с которой мучился много лет. Успешная операция позволила ему тренироваться интенсивно как никогда, и на последних фотографиях американец выглядит как наждак.

Алджамейн Стерлинг.

Отговорками про больную операцию, усталость из-за голода и так далее Алджо теперь не закрыться, поэтому нужно показывать бой гораздо более качественный, чем в прошлый раз. За пару дней до поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с чемпионом по видеосвязи, чтобы обсудить Петра Яна, их предстоящий поединок, поддержку грузинки Лианы Джоджуа, за которую ее возненавидели в России, и многое другое.

— Недостаток энергии и сил в первом бою с Петром Яном вы объяснили тем, что до поединка не ели 10 часов подряд. Был только завтрак, и все. Как планируете на этот раз организовать питание в день боя?

— Та ситуация была первым и последним подобным случаем в моей карьере. Я никогда раньше не дрался так поздно вечером, поэтому все неправильно подрассчитал, сделал ошибку новичка, не учел временные промежутки. Меры, которые я приму на этот раз, очень просты. Просто сделаю то, что всегда делал. Между боем и последним приемом еды у меня обычно бывало 3 часа. Обычно в день боя я ем пасту, какие-то углеводы. После тяжелой весогонки тебе нужно возвращать энергию. Углеводы обращаются в жиры, если ты не используешь их, поэтому таким способом я планирую накинуть на себя побольше веса. А протеины убьют чувство слабости и голода. Поэтому я использую такую смешанную схему питания. Насколько я понимаю, наш бой будет не раньше 23.00-23.30, поэтому мы будем увеличиваться и увеличиваться в размерах.

— Вы выглядите резко прокачанным. Что-то меняли в силовой и функциональной подготовке?

— Нет, единственное изменение — это операция на шее. Благодаря ей я смог тренироваться больше и интенсивнее, воспаление уменьшилось. Два раза у меня были проблемы с шеей в двух кемпах к Петру Яну. Сначала — к 12 декабря позапрошлого года, я планировал даже сняться, но снялся в итоге он. Второй раз — к нашему бою в марте прошлого года, за 5-6 недель до поединка у меня было сильное осложнение, мне вкололи кортизол. После боя шея стала болеть еще сильнее. Но благодаря операции я смог тренироваться во всю силу. Чувствую, что физически я стал еще сильнее, смог тренироваться гораздо упорнее.

— Рэй Лонго говорил, что Мераб Двалишвили — король вашего зала в упражнениях на противонаправленной лестнице. Какой у вас любимый тренажер для кардио?

— Мне нравится велотренажер, airdyne bike — он позволяет выбирать темп работы, совпадающий с тем, что может быть в бою. Можешь втопить спринт, можешь уйти от взрывной работы и сделать ставку на круговую продолжительность. Велотренажер — это просто то, что меня кормит, я работаю на нем со времен колледжа.

— Вы помните такого бойца-девушку Лиану Джоджуа? Одно время она жила у вас дома в Лас-Вегасе.

— Помню.

— К вашему бою против Яна она дала интервью, где сказала, что будет болеть за вас, а не за Петра. Интервью наделало шуму, ей прилетело много хейта.

— Ох, Лиана, спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо, что будешь поддерживать меня при том, что я не из твоей страны. Я очень и очень это ценю. Не думаю, что она как-то против Яна, просто когда человек кого-то знает лично, то он часто болеет за него. Я очень это ценю, думаю, она не раз видела меня на тренировках и поняла, насколько я талантливый боец. Думаю, она поддерживает меня не только потому, что знает лично, но и потому, что видела, как я пашу. Российским фанам я могу сказать только одно — не надо хейтить Лиану, я дам вам, ребята, шоу в субботу, и это то, что вам нужно. Мы оба выйдем на войну, и все фаны будут счастливы.

Лиана Джоджуа.

— Как вообще так получилось, что Лиана жила у вас дома?

— Она дружит с Мерабом, они оба грузины. Они с Мерабом приезжали ко мне, Мераб помогал ей готовиться. Я в то время восстанавливался, делал много физиотерапии. По большей части с Лианой работал Мераб, держал ей лапы, наблюдал за ней. Джон Вуд из Syndicate MMA также помогал им. Да, Лиана жила у меня, она классная, скромная. Мы хорошо проводили время, много смеялись, мне было приятно, что она пожила в моем доме.

— В первом бою Ян вас чем-то удивил? Сделал что-то, в чем вы не ожидали, что он настолько хорош?

— Его защита Фили Шелл оказалась лучше, чем я ожидал. Педро Муньос ставил против меня точно такой же блок, но я пробивал его или просто отбивал ему руки. Но мне тяжело по-настоящему отдать Яну должное, потому что в моих панчах не было силы из-за недостатка энергии, и у меня не было кардио, чтобы насыпать удары все 5 раундов. Но в любом случае он ставил этот ручной блок очень и очень хорошо, гораздо лучше, чем я ожидал. Теперь мне хочется посмотреть, как этот блок будет работать против моего стиля, но уже с моей стопроцентной готовностью.

— Вы были потрясены после нокдауна в первом раунде?

— Нет, я вообще не был потрясен. Тут скорее был эффект неожиданности. Я доводил до него столько ударов в самом начале боя, а он ничего не делал, я уже думал: «Этот парень вообще будет драться?» И я выбросил джеб, а он встретил этим правым прямым, которого я не ожидал. Я быстро вернулся на ноги и продолжил выбрасывать удары. Это был очень хороший кросс, который я не предвидел, но в следующий раз он не сможет попасть по мне, когда находится в таком расслабленном состоянии.

— У вас в этом бою зашли два хороших колена в прыжке. Почему конкретно этот удар сработал?

— Я эти колени постоянно и на тренировках довожу. В зале я бью в наколенниках, но все равно удар-то отрабатывается. Это очень эффективное колено, особенно если удалось найти хороший угол, чтобы прошить блок. В целом ничего особенного в этом колене нет, все упирается в тайминг. Нужен правильный момент, чтобы не напороться на какой-то накрывающий удар.

— У вас всегда был отличный рюкзак, здорово обвязываете корпус ногами. С Кори Сэндхагеном это легко прошло, но против Яна нет. Почему?

— Опять-таки потому, что у меня не было энергии. С 14.00 я чувствовал себя дерьмово, у меня не было сил. А так — любого, кого я перевожу, я обвязываю ногами, надеваю этот рюкзак. С борцами, с высококлассными борцами, с ударниками. Если это мой день, я могу поставить любого в опасность из этой позиции. И в субботу вечером Петр Ян будет в опасности. Я хочу финишировать его в 1-м раунде, шокировать мир, вернуться домой и хорошо провести время с моей невестой.

— Как вы называете Яна в зале между собой, может быть, придумали ему какое-то прозвище?

— Я называю его Чьотр. Тот, кто читерит (от cheat). Чьотр-Петр.

Стерлинг и Мераб Двалишвили.

— Чего не хватило Кори Сэндхагену в бою с Яном?

— Он взял бой на 5-недельном уведомлении. Это недостаточное время для 5-раундового титульного боя и против такого соперника, как Петр Ян. Для подобного боя и соперника тебе нужно минимум 8 недель. Ошибка думать, что ты можешь выйти на такой бой, просто включить следующую передачу, и все. Если ты не финишируешь соперника в ранних раундах, то драться с тем, у кого хорошее кардио, 5 раундов... Тебе нужно много времени на подготовку к такому бою.

— Вы однажды сказали, что Педро Муньос бьет сильнее, чем Ян.

— Один удар Педро весил больше, чем три удара Яна. Поверьте, удары Педро не очень приятны на вкус.

— Как вам Умар Нурмагомедов, видели его бои?

— Конечно, я смотрю все бои в легчайшем дивизионе. Умар — очень-очень жесткий боец, он молод, хорошая борьба, хорошие, динамичные кики. Думаю, когда он встретится с очень хорошим грэпплером, у него будут проблемки, но в целом для него потолок — только небо. Мне кажется, это будущий чемпион, но посмотрим, что будет дальше, каких соперников UFC будет подбирать ему и как он с ними будет справляться.

Поединок Стерлинга и Яна пройдет в ночь на 10 апреля примерно в 6.00 — 6.30 утра по московскому времени.