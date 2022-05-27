Ислам Каримов о бое против Мохнаткина: «Один удар может решить все»

Ислам Каримов рассказал об ожиданиях от боя с Михаилом Мохнаткиным

Российский боец ММА Ислам Каримов рассказал об ожиданиях от боя с Михаилом Мохнаткиным в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Каримов заменил в карде бойца Ивана Штыркова — он отказался выходить на бой из-за разногласий с организаторами турнира.

«Вообще не было времени подготовиться к этому оппоненту, но я в неплохой форме. Все увидите сегодня вечером. Это тяжелый вес. Это тяжелый вес — здесь шансы 50 на 50, потому что один удар может решить все», — приводит слова Каримова РЕН ТВ.

Спортсмен подчеркнул, что его оппонент, Мохнаткин, очень известный и титулованный боец.

«Для меня, скажем так, честь — с ним разделить ринг. Где-то килограмм 20-25 у нас разница в весе, я тяжелее. Но это ему будет плюс. Легче двигаться, будет быстрее, — добавил Каримов, — У меня цель — меньше пропустить и больше урона нанести сопернику — всегда такая тактика».

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.