Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:49

Ислам Каримов станет новым соперником Михаила Мохнаткина

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Узбекско-туркменский боец Ислам Каримов выйдет на коротком уведомлении, заменив Ивана Штыркова в бою против Михаила Мохнаткина на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая. Бой пройдет 4 раунда по 3 минуты. Об этом стало известно «СЭ».

Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Каримов последний бой проиграл кикбоксеру Петру Романкевичу на турнире HFC MMA. Бой закончился на 20-й секунде первого раунда.

Бокс
ММА
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исраэль Адесанья назвал единственный бой, в котором он сомневался, что судьи отдадут ему победу

Камару Усман признался, из чего состоит его диета
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости