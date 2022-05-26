Ислам Каримов станет новым соперником Михаила Мохнаткина

Узбекско-туркменский боец Ислам Каримов выйдет на коротком уведомлении, заменив Ивана Штыркова в бою против Михаила Мохнаткина на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая. Бой пройдет 4 раунда по 3 минуты. Об этом стало известно «СЭ».

Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Каримов последний бой проиграл кикбоксеру Петру Романкевичу на турнире HFC MMA. Бой закончился на 20-й секунде первого раунда.