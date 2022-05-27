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Сегодня, 18:23

Дацик предрек Шульскому победу над Хлебниковым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Боец Вячеслав Дацик, известный по прозвищу «Рыжий Тарзан» поделился мнением о том, как закончится поединок между Брюсом Хлебниковы и Павлом Шульским на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дружу с обоими. Но с Пашей Шульским я много стоял в парах, я знаю его. Это четкие, быстрые и техничные удары. Брюс Хлебников — это, конечно, один из самых великих спортсменов. Он самый сильный человек на планете Земля был, когда на своих волосах таскал самолеты. Вряд ли это кто-то повторит. Брюс, хоть ты хороший боец, крепкий, но в данном бою я тебе шансов не даю. Извини, братан, но Паша тебя изобьет», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Источник: https://ren.tv/news/sport/980240-datsik-predrek-shulskomu-pobedu-izvini-brius-no-pasha-tebia-izobet
Вячеслав Дацик
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