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Сегодня, 15:38

Гендиректор AMC Fight Nights Алиев назвал бои, которые принесли наибольшую прибыль

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Гендиректор AMC Fight Nights Шарип Алиев назвал самыми прибыльными противостояние между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, а также поединок Федор Емельяненко — Фабио Мальдонадо.

«Самый кассовый турнир по выручке — первый бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова и, конечно же, Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Бой Минеев — Исмаилов мы проводили на «ЦСКА Арене». И за три дня до мероприятия был солд-аут. Сумма? 30 миллионов, наверное, было», — приводит слова Алиева «РБ Спорт».

Первый бой между 32-летним Минеевым и 35-летним Исмаиловым прошел в октябре 2018-го на турнире Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

Поединок между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо состоялся летом 2016 года на турнире EFN 50 и закончился победой российского бойца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-amc-finght-nights-rasskazal-kakie-boi-prinesli-naibol-shuyu-priby-l/
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