Рамзан Кадыров: «В UFC могут сделать подставной бой. А я не любитель подставных боев»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram высказал свое мнение об организации боев в UFC. По его мнению, там без проблем могут организовать подставной бой.

«Не проигрывает тот, кто... Вот UFC. У них бывают, так скажем, проекты. Вот этот проект не проигрывает. Они, если нужно, три-два года один бой делают [для проекта]. Если не устраивает соперник, то они переносят, травму придумают, а реальные чемпионы — они проигрывают и выиграют. Так и в футболе, и везде. Возьмите звезд, когда они за свою сборную играют — они там никто, их не видно. Когда они у себя в клубе играют — под них целая команда играет.

Есть Рональдо, Месси и другие — вот они являются звездами. Эти звезды зарабатывают деньги своим, так скажем, хозяевам. То же самое и в UFC, и в Bellator. Там везде есть свои звезды, которых они сделали. Посмотрите вот из всех звезд, сколько они боев и за какое время они провели, и сколько они отказывались от боев. Поэтому вот есть проект. Вот в этом проекте не проигрывают. Они могут договориться, они могут подставной сделать бой, а если реально, то это жизнь. За жизнь надо бороться. Меня и всех учили бороться за достойную жизнь, и мы учим бороться за достойную жизнь. Я не любитель, так скажем, подставных боев", — заявил Кадыров.

Также во время прямого эфира глава Чеченской республики назвал бывшего чемпиона Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.