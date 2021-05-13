Махачев проведет бой с Мойзесом 17 июля

Российский боец UFC Ислам Махачев проведет бой с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC, который пройдет 17 июля, сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Между сторонами уже есть устные договоренности по поединку. Контракты будут подписаны после официального сообщения от ESPN.

В активе россиянина 19 побед и одно поражение. В последнем бою, который состоялся в марте на UFC 259, Махачев победил сабмишном американца Дрю Добера в третьем раунде. В настоящее время 29-летний россиянин ведет серию из семи побед подряд.