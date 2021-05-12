Кадыров назвал Хабиба проектом UFC: «Готов заплатить ему любой гонорар за победу над нашим бойцом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что готов выплатить бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову «любой гонорар» за победный поединок против бойца, представляющего бойцовский клуб «Ахмат».

«Хамзат [Чимаев] очень интересен для UFC, он неординарный спортсмен, который готов выступить в любом весе и в любой категории, — цитирует grozny-inform.ru Кадырова. — Я уверен, что Хамзат заберет этот пояс. А тем спортсменам, которые взяли пояс и ушли непобежденными, мы желаем удачи. Я знаю, что Хабиб — это проект UFC. Конечно, в этой организации он всех порвал, но я готов дать ему любой гонорар, если он выступит в клубе «Ахмат» и одержит победу над нашим бойцом».

Хамзат Чимаев (9-0 в ММА) во время прямого эфира Кадырова оставил такой комментарий: «Мы и его порвем, если он захочет». Вероятно, он имел в виду Нурмагомедова.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре прошлого года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.