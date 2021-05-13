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Махачев подерется с Мойзесом на турнире UFC в июле

10:15
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
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Российский легковес Ислам Махачев проведет следующий бой на одном из турниров UFC Fight Night, который пройдет 17 июля. Его соперником станет бразилец Тиаго Мойзес. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, добавив, что бой будет состоять из трех раундов.

Махачев провел последний бой в марте на UFC 259 в Вегасе, где он засабмитил американца Дрю Добера в третьем раунде. В настоящее время Ислам занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC.

Мойзес не входит в топ-15, но зато идет на серии из трех побед. В последних трех поединках он одолел Александра Эрнандеса, Бобби Грина и Майкла Джонсона.

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