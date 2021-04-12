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Порье ответил Конору насчет долга в благотворительном фонде

12:38
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Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье на своей странице в Twitter 12 апреля ответил Конору Макгрегору, который не перевел обещанные деньги в его благотворительный фонд.

«100% нет никакого долга. Вы предложили, мы приняли это предложение. Как я уже сказал, ваша команда никогда не отвечала на наши электронные письма относительно того, куда пойдут средства. 10 июля вы снова испытаете вкус поражения», — написал Порье.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя. Реванш Конор — Порье состоится 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе.

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