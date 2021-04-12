«Дастин! Почему ты позерствуешь? Менеджер Макгрегора ответил на обвинения Порье

Менеджер бойца Конора Макгрегора Оди Аттар отреагировал на слова Дастина Порье, который обвинил ирландца в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Дастин! Почему ты позерствуешь? Ты забыл о нашей личной встречи, которую мы только что провели в Юте с нашими семьями? Где мы поддерживали вас, когда вы пытались получить больше денег от UFC? Конор настолько великодушен, насколько это возможно. Не отказывайтесь от его деловой смекалки. Он всегда готов помочь. Это человек на низком старте», — написал Аттар в Twitter.

Dustin! Why you frontin? Did you forget the face to face meeting we just had in Utah with our families? Where we stood by you as you tried to get more $ from the UFC?

Conor is as generous as it gets. Don't dismiss his business savvy. He always gets it done. This is a low move man https://t.co/o458biivaL — Audie A. Attar (@AudieAttar) April 12, 2021