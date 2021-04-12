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«Дастин! Почему ты позерствуешь? Менеджер Макгрегора ответил на обвинения Порье

14:32
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Менеджер бойца Конора Макгрегора Оди Аттар отреагировал на слова Дастина Порье, который обвинил ирландца в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Дастин! Почему ты позерствуешь? Ты забыл о нашей личной встречи, которую мы только что провели в Юте с нашими семьями? Где мы поддерживали вас, когда вы пытались получить больше денег от UFC? Конор настолько великодушен, насколько это возможно. Не отказывайтесь от его деловой смекалки. Он всегда готов помочь. Это человек на низком старте», — написал Аттар в Twitter.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя. Реванш Конор — Порье состоится 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе.

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