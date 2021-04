Макгрегор ответил на обвинение Порье касательно уклонения от пожертвований

Ирландский боец UFC в легком весе Конор Макгрегор 12 апреля в Twitter прокомментировал обвинения Дастина Порье в уклонении от уплаты пожертвований.

«Пожертвование — это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Я знаю, куда они идут от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда», — написал Макгрегор.

A donation, not a debt. We've been awaiting the plans for the money that never came. I do with all my donations. Know where it's going dot for dot. Otherwise it goes walking. As is the case with a lot of these foundations, sadly. You took the McG over the belt shows I was right.