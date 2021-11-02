Стали известны гонорары бойцов, которые приняли участие в турнире UFC 267 в Абу-Даби, информирует sportszion.com. Больше всех заработал Ян Блахович, который проиграл пояс чемпиона в полутяжелом весе Гловеру Тейшейре.

Гонорары бойцов на UFC 267 (с учетом всех бонусов): Ян Блахович (642 тысячи долларов), Гловер Тейшейра (432), Петр Ян (282), Александр Волков (211), Кори Сэндхаген (182), Дэн Хукер (166), Хамзат Чимаев (154), Ислам Махачев (131), Магомед Анкалаев (116), Марчин Тыбура (111), Залески дос Сантос (111), Волкан Оздемир (101), Аманда Рибас (66), Макван Амирхани (53), Зубайра Тухугов (50), Михал Олексейчук (50), Тагир Уланбеков (28), Альберт Дураев (24), Шамиль Гамзатов (16), Роман Копылов (14).