Камару Усман: «Если бы судья тогда не остановил бой с Ковингтоном, я бы сломал ему все лицо»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением об остановке рефери в первом поединке против Колби Ковингтона.

«В последние минуты 5-го раунда я превратился в танк, неостановимо скатывающийся с горы на свою жертву, — сказал Усман в материале для Youtube-канала UFC. — Остановка? Вы должны понимать, что крепкоголовый атлет, прекрасно готовый функционально, всегда будет хотеть драться и соревноваться. Поэтому и нужен рефери, чтобы остановить его и спасти ему годы жизни. Я уже сломал ему челюсть и теперь шел за его орбитальными костями. Я бы сломал ему все лицо. Я нанес бы ему такие повреждения, что он задумался бы о продолжении карьеры. Просто посмотрите на его лицо, когда он встал. Нетушки, дружище, бой закончен».

В декабре 2019-го Усман победил Ковингтона нокаутом в 5-м раунде. Их реванш пройдет 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке.