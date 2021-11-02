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Абдул-Керим Эдилов проведет бой в турнире «Время легенд» Грозном

12:52

Известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов проведет свой четвертый поединок на профессиональном ринге 3 ноября в Грозном в основном карде VII международного турнира по профессиональному боксу «Время Легенд».

29-летний боей клуба «Ахмат» дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2019 года и завершил все свои поединки победами нокаутом в первом раунде.

Соперником бойца станет боксер из Ганы Ричард Ларти (14-4, 11 КО). Он — бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в супертяжелом весе.

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Роман Шишов все материалы автора
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